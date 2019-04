Stekleni zabojnik s plastičnimi odpadki trka na vest mimoidočih

ZELENA SLOVENIJA

Karmelina Husejnović / 17.04.2019, 15:34

Pred enim od ljubljanskih nakupovalnih središč pozornost mimoidočih vzbuja stekleni zabojnik, ki je napolnjen s plastenkami in drugo plastično embalažo. Instalacija je del iniciative, s katero opozarjajo na težavo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo in skušajo ljudi ozaveščati, da je treba spremeniti svoje navade.

FOTOGALERIJA 1 / 8 Stekleni zabojnik s plastičnimi odpadki FOTO: Damjan Žibert

Na prvi pogled se zdi, da gre še za eno tistih instalacij, pri katerih samo pogledamo in nadaljujemo svojo pot. Toda če se zdi še tako preprosta, je instalacija, ki jo je pred kratkim na ljubljanskem Rudniku pred enim od nakupovalnih središč postavil National Geographic Slovenija, precej učinkovita. Otroci sprašujejo starše, kaj stekleni zabojnik s plastiko pomeni, zakaj je tam ... In tudi marsikateri odrasli se ob instalaciji ustavi in zamisli: "To je veliko plastike, veliko smeti."

Z instalacijo, ki je del iniciative Planet ali plastika, opozarjajo na prekomerno rabo plastike za enkratno uporabo na svetovni ravni. Potrošnike želijo prepričati, naj uporabljajo alternative za plastenke, plastične vrečke, slamice, plastičen pribor ...

Zaobljub že za nekaj več kot 220 milijonov kosov plastike manj

Cilj iniciative je, da se čim več posameznikov zamisli in zaobljubi k osebnemu zmanjšanju uporabe plastike, kar lahko naredijo na njihovi spletni strani, nam je pojasnil Maks Oplotnik iz National Geographic Slovenija. Poziv k zaobljubi k zmanjšanju uporabe plastike je tudi na instalaciji, ki je opremljena s QR-kodo, ki vodi do omenjene spletne strani.

"Globalni cilj je, da se količina odpadne plastike v oceanih do leta 2020 zmanjša za eno milijardo kosov. Trenutno je zbranih zaobljub za nekaj več kot 220 milijonov kosov," je dejal.

Stekleni zabojnik je opremljen tudi s fotografijami živali, ki plastiko pogosto zaužijejo, se z njo zadušijo ali se v njo zapletejo. S tem opozarjajo na globalni problem onesnaževanje morij in oceanov z odpadno plastiko.

Stekleni zabojnik s plastičnimi odpadki FOTO: Damjan Žibert

Polovica plastike, ki kroži po svetu, izdelana šele v zadnjih 15 letih

Stekleni zabojnik je opremljen tudi z nekaj dejstvi o rabi plastike. Eno od skrb vzbujajočih dejstev je, da več kot 40 odstotkov plastike uporabimo samo enkrat, nato pa jo zavržemo. Od leta 1950 je bilo proizvedenih 9,2 milijarde ton plastike. Od tega je nastalo več kot 6,9 milijarde ton plastičnih odpadkov. Vsako leto pa jih v oceanih konča devet milijonov ton.

Globalno se reciklira manj kot petina plastike, proizvodnja pa je zrasla s tako osupljivo hitrostjo, da je bila skoraj polovica plastike na svetu izdelana šele v zadnjih 15 letih. Po vsem svetu se vsako minuto proda skoraj milijon plastenk za napitke.

Do zdaj je približno 700 vrst morskih živali jedlo plastiko ali se je v njo zapletlo. Znanstveniki so odkrili mikroplastiko v 114 vodnih vrstah, več kot polovica teh pa pristane na naših krožnikih. Do leta 2050 bodo plastiko jedle praktično vse vrste morskih ptic na planetu, še opozarjajo pri National Geographic.

Instalacija bo na lokaciji do konca aprila, za zdaj pa ne predvidevajo postavitev na drugih lokacijah in drugih krajih Slovenije. Odzivi na samo iniciativo pa so za zdaj zelo pozitivni.