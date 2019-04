'G. Benedik lahko pričakuje okoli 1.000 evrov prihranka na letni ravni'

ZELENA SLOVENIJA

Sandra Cvetkovič / 26.04.2019, 9:53

Kar se je še pred leti zdelo misija nemogoče, je danes del našega vsakdanjika. Govorimo seveda o samooskrbi s sončno energijo, o kateri že ves mesec razbijamo mite v sodelovanju s pionirji in največjimi strokovnjaki na tem področju. Po tem, ko so samooskrbne mikro sončne elektrarne na ključ postale v vseh pogledih dostopne večini gospodinjstev, je zanimanje za proizvodnjo lastne zelene energije zraslo v nebo. In še narašča. Eden tistih, ki se je zaradi številnih prednosti nedavno odločil za montažo elektrarne na domači strehi, je tudi Bojan Benedik iz Šutne na Gorenjskem.

Da bi iz prve roke preverili, kako poteka izgradnja samooskrbne sončne elekrarne na ključ, smo se pred dnevi odpravili na Gorenjsko. Na strehi večje stanovanjske hiše so ravno montirali vso potrebno konstrukcijo, medtem pa smo Bojana Benedika, lastnika objekta, povprašali, zakaj se je pravzaprav odločil za investicijo v domačo sončno elektrarno. Kot nam je zaupal, je o samooskrbi s sončno energijo začel razmišljati že pred dvema letoma: »Hiša je stara in potrebuje veliko energije, energenti pa se ves čas dražijo. Sedaj se mi zdi, da je idealna priložnost, predvsem zato, ker je ponudba nadvse ugodna in ker sem že nekaj let odjemalec električne energije pri GEN-I, sem se odločil še za sončno elektrarno pri istem podjetju.« Sicer je že leta nazaj naredil nekaj pomembnih korakov k bolj zeleni prihodnosti oziroma večji energetski učinkovitosti ter prihrankom, ko je iz klasičnega fosilnega energenta, v konkretnem primeru kurilnega olja, prešel na okolju in denarnici prijaznejše ogrevanje. Odločil se je za kombinacijo lesne biomase in toplotne črpalke, omislil pa si je tudi nekaj sončnih kolektorjev za ogrevanje vode. »Sedaj za ogrevanje in elektriko na leto plačujem okoli 2.000 evrov, kar je bistveno manj v primerjavi s prej.« Lastna sončna elektrarna bo tako le še pika na i, saj se bodo stroški predvidoma znižali še skoraj za polovico.

Kakšne prihranke lahko g. Benedik pričakuje v prihodnje?

»Pri gospodu Benediku smo zgradili sončno elektrarno z nazivno močjo 10,8 kW. Ta velikost je dejansko projektirana glede na porabo stranke, predikcijo porabe v prihodnje in pa na usmerjenost strehe. Tako lahko v prihodnje okvirno pričakuje prihranke v znesku preko 1.000 evrov na letni ravni,«nam potrdi tudi Robert Jelenc, direktor podjetja GEN-I Sonce, in doda, da naj bi se v konkretnem primeru investicija povrnila v 12 letih. »Če gledamo z vidika sončne elektrarne, katere življenjska doba je 30 let in več, bo dejansko po 12 letih imel vsaj 18 let, če ne on, pa njegovi otroci, skoraj brezplačno električno energijo, s katero se bo samookrboval in posredno preko toplotne črpalke tudi ogreval.«

Na letni ravni bo gospod Benedik v prihodnje prihranil še okoli 1.000 evrov. FOTO: Aljoša Kravanja

Tako z ekonomskega kot ekološkega vidika je trenutno kombinacija sončne elektrarne in toplotne črpalke eden najučinkovitejših načinov ogrevanja, saj toplotna črpalka za delovanje potrebuje elektriko, ki si jo bo g. Benedik po novem proizvedel sam. To pomeni, da bo tudi za ogrevanje porabljal lastno zeleno energijo. »Tudi če gledamo z vidika zelene transformacije, je toplotna črpalka eden od gradnikov doma prihodnosti, če lahko tako rečemo. Ostali gradniki pa so še sončna elektrarna, baterija, elektromobilnost in pa seveda sistem, ki povezuje te gradnike in dejansko regulira kroženje energije znotraj njih.«

Kakšni so pogoji za namestitev sončne elektrarne v Sloveniji?

Čeprav ni ravno običajna praksa, so na konkretnem objektu namestiti panele na obe strani strehe. Lega hiše vzod-zahod namreč ni najbolj optimalna, poleg tega je na strehi tudi nekaj dimnikov, zato so se v podjetju odločili ta takšno postavitev panelov, da se izognejo nepotrebnemu senčenju in zagotovijo optimalno proizvodnjo energije čez cel dan vse dni v letu. Kot nam pojasni g. Jelenc, je poleg same lokacije tudi zaradi takšne rešitve, ki so jo izvedli pri g. Benediku, večina objaktov v Sloveniji primernih za postavitev sončne elektrarne: »Za tiste stranke, ki pa jim na podlagi teh parametrov odsvetujemo izgradnjo sončne elektrarne, pa se z novo uredbo o samooskrbi v začetku meseca maja odpira možnost, da ravno tako pristopijo v samooskrbno shemo.« To v praksi pomeni, da bodo po novem vsi tisti, ki nimajo pogojev za izgradnjo elektrarne na lastnem objektu, lahko ob soglasju vseh vpletenih koristili streho sosednjega objekta, če bodo izgradnjo dopuščale tehnične in zakonske omejitve.

Sončne elektrarne vse bolj dostopne

Zaradi lažje dostopnosti in številnih prednosti sončne elektrarne - med drugim si s pokrivanjem lastne porabe električne energije zagotovimo velike prihranke, energetsko neodvisnost in se hkrati zavarujemo pred spremembami cen dobave električne energije – zanimanje za samooskrbo s sončno energijo močno narašča. Samo pri GEN-I Sonce so do sedaj zgradili že preko 800 elektrarn, še 200 pa jih je trenutno v fazi izgradnje. K temu vsekakor pripomore dejstvo, je pot od odločitve do dejanske uporabe sončne elektrarne kratka in brez kakšnega koli stresa. Vse potrebno do izgradnje in tudi po izgradnji namreč uredijo v podjetju, na stranki je le, da pošlje povpraševanje.

Življenjska doba sončne elektrarne je 30 let in več. FOTO: Arhiv izvajalca

»Vse niti prevzamemo v svoje roke,« potrdi direktor. »V kolikor se stranka odloči za ogled, pridemo s strokovnjaki na dogovorjeno lokacijo, pregledamo objekt in ostrešje, naredimo projekt, določimo pozicijo in velikost elektrarne in če je stranka s to projekcijo zadovoljna, izpeljemo tudi vse nadaljnje postopke.« Uredijo torej vso potrebno dokumentacijo in pridobijo vsa dovoljenja. Z montažo pa se zgodba še ne konča. »Po sami primopredaji stranki ponujamo tudi možnost zavarovanja, vzdrževanja in daljinskega nadzora same elektrarne. Tako, da je na sami stranki zgolj to, da uporablja električno energijo, ki je proizvedena iz sončne elektrarne. Drugih skrbi tako rekoč nima.«

So pa v podjetju šli še korak dlje in ponudbo razširili na izgradnjo sončnih elektrarn za podjetja ter letos februarja zgradili tudi prvo sončno elektrarno na večstanovanjskem objektu v Sloveniji. Tudi sicer ves čas razvijajo nove produkte, njihov cilj je namreč zelena transformacija. To pomeni, da bodo s svojim znanjem in postavljeno infrastrukturo zagotovili povečanje samooskrbe, učinkovitejšo rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa pri porabi. Želijo namreč skupaj s partnerji in strankami sodelovati v zelenem energetskem preboju.

Sončno elektrarno na streho objekta namestijo v enem dnevu. FOTO: Aljoša Kravanja

