V okolici Ljubljane nekdo ob cesti in gozdni poti odvrgel goro smeti

Karmelina Husejnović / 24.05.2019, 16:47

Minuli vikend so neznanci v okolici Ljubljane tik ob cesti in gozdu odvrgli veliko količino smeti. Videti je, kot da so jih odložili kar s tovornjaki. Občinski inšpektorji so že sprožili postopek, da bi našli krivca za onesnaževanje. Primer preiskuje tudi policija.

V noči na soboto se je na cesti v Besniško dolino v okolici Ljubljane pojavil ogromen kup komunalnih odpadkov, ki jih je nekdo očitno tam nezakonito odložil. Smeti so neznanci odvrgli tik ob cesti in gozdni poti.

Občani, ki so smeti opazili, so o tem takoj obvestili inšpekcijo in policijo. Na policiji so nam potrdili, da so bili o odpadkih ob Litijski cesti obveščeni v soboto. Policisti so opravili ogled kraja in zbrali obvestila. Preiskava pa še vedno poteka, saj so podani sumi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja, so nam pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Neznanci so v naravo odvrgli ogromen kup komunalnih odpadkov FOTO: Bralec Jože

Občinski inšpektorat, ki je pristojen za to zadevo, je takoj po prijavi uvedel inšpekcijski postopek. "Ker ugotovitveni postopek še ni zaključen, vam v tej fazi dodatnih informacij ne moremo posredovati," so sporočili iz Inšpektorata Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Kupi smeti so za zdaj še vedno v naravi. Zanimalo nas je, kdo jih bo odstranil. Na inšpektoratu so nam pojasnili, da ukrepanje v primeru nelegalnega odlaganja komunalnih odpadkov ureja zakon o varstvu okolja, ki tudi določa, kdo mora takšne odpadke odstraniti. "Če so odloženi na zemljišču v lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih odpadkov občinska, drugih odpadkov pa državna inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku zemljišča," so pojasnili. Če onesnaževalca odkrijejo, pa mora odpadke odstraniti slednji.

Pri nelegalnem odlaganju komunalnih odpadkov gre tudi za prekršek, za kar je predpisana globa do 40.000 evrov.

"Nerazumljivo je, da nekdo tako onesnažuje naravo," so poudarili na občinskem inšpektoratu. "Javnost prosimo za vsako informacijo o potencialnem onesnaževalcu," so še pozvali.

To je sicer že drugi takšen primer v zadnjem času, ko je nekdo v naravo s ceste odvrgel ogromne količine smeti. Prejšnji mesec smo poročali o kupu odvrženih čevljev v gozdu nad Idrijo. Čevljev je bilo za okoli 570 kilogramov, stroški čiščenja pa so znašali približno 500 evrov.