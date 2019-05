Slovenija spada med biotsko najbolj pestre države v Evropi

ZELENA SLOVENIJA

K.H. / STA / 21.05.2019, 16:37

V Evropski uniji 21. maja obeležujemo dan Nature 2000. Gre za evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki v Sloveniji pokriva dobrih 37 odstotkov površine. S tem se uvrščamo med biotsko najbolj pestre države v Evropi.

Na Ljubljanskem barju kot posebnem varstvenem območju za ptice varujemo številne živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe. FOTO: Dreamstime

Slovenija spada med najbolj biotsko pestre države v Evropi. O tem priča tudi dejstvo, da ima naša država največji delež posebnih varstvenih območij med vsemi državami članicami Evropske unije, so ob dnevu Nature 2000 poudarili na ministrstvu za okolje in prostor.

Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih naj bi ohranili živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi, pojasnjuje spletna stran o Naturi 2000 v Sloveniji.

EU je omrežje Natura 2000 uvedla kot del izvajanja direktive o habitatih in direktive o pticah. Evropski dan Nature 2000 obeležujemo vsako leto 21. maja, s čimer se spominjamo tega datuma leta 1992, ko sta bila sprejeta direktiva o habitatih in program Life. Evropski dan Nature 2000 je bil razglašen leta 2017.

Slovenija je v evropskem vrhu tudi po poznavanju Nature 2000, saj se je po deležu prebivalcev, ki so že slišali za Naturo 2000 Slovenija uvrstila na tretje mesto v EU. Po številu tistih, ki poznajo njen pomen, pa na četrtem in za trikrat presega evropsko povprečje, kažejo rezultati raziskave Eurobarometer.

Več kot 37 odstotkov površine Slovenije spada pod Naturo 2000

Letos obeležujemo 15 let od ustanovitve omrežja Natura 2000 v Sloveniji. V državi je 355 območij Nature 2000, od tega jih je 324 določenih na podlagi direktive o habitatih in 31 na podlagi direktive o pticah. Ta območja pokrivajo 37,46 odstotka površine države.

Na območjih Natura 2000 v Sloveniji živi 128.000 prebivalcev.

Natančneje, gre za 7681 kvadratnih kilometrov ozemlja Slovenije, od tega 7675,5 kvadratnega kilometra kopnega in 5,5 kvadratnega kilometra morja. Območja se pretežno prekrivajo, saj je več kot polovica površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah.

Gozdovi v Sloveniji pokrivajo 71 odstotkov površine območij Natura 2000, nad gozdno mejo je pet odstotkov, kmetijskih zemljišč in zemljišč v zaraščanju je 23 odstotkov, voda je en odstotek, pozidane pa je dva odstotka površine. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 29 odstotkov površine območij Natura 2000.

Po vsej EU je sicer več kot 27.800 območij Natura 2000. Ta ozemlja obsegajo več kot 18 odstotkov kopnega in skoraj 9,5 odstotka morja EU. Gre za največje usklajeno omrežje zavarovanih območij na svetu, pojasnjujejo v Bruslju.

Natura 2000 ni sistem strogih naravnih rezervatov, v katerih ne sme biti nobenih človekovih dejavnosti. Vanjo so sicer vključeni tudi strogo varovani naravni rezervati, a večina zemljišč je v zasebni lasti in brez režimov, so pred evropskim dnevom spomnili na okoljskem ministrstvu.

Ohranjanje in trajnostna raba območij Natura 2000 sta zastavljena veliko širše in sta osredotočena predvsem na to, da ljudje delajo z naravo in ne proti njej. Da se območja upravljajo trajnostno, pa morajo poskrbeti države.

Slovenija je od leta 1993 za projekte Life za ohranjanje biotske raznovrstnosti in Nature 2000 pridobila skoraj 35 milijonov evrov evropskih sredstev. Šlo je za 29 projektov v vrednosti 59 milijonov evrov. Ministrstvo je za sofinanciranje teh projektov namenilo dobrih 13 milijonov evrov. "Številne organizacije v partnerstvu trenutno izvajajo sedem projektov iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, poudarek je na izvedbi konkretnih naravovarstvenih aktivnosti. S temi projekti izboljšujemo stanje travišč na Ljubljanskem barju, Cerkniškem jezeru in Planinskem polju, na Goričkem in na Krasu, obnavljamo barja v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem, izboljšujemo razmere za evropsko pomembne vrste in habitate Vipavske doline ter Julijskih Alp. V pripravi je še nekaj projektov, s katerimi bomo po vsej Sloveniji na prednostnih območjih Natura 2000 poskušali zaustaviti slabšanje stanja biotske raznovrstnosti," so pojasnili na ministrstvu.