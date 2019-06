ZELENA SLOVENIJA

Potapljači bodo morsko dno očistili odpadnih ribiških mrež in druge opreme

K.H. / STA / 11.06.2019, 14:20

Morsko dno je med drugim prekrito z izgubljenim in zavrženim ribolovnim orodjem, ki ogroža morsko raznolikost. Slovenska ekipa namerava v okviru projekta Dizro, ki se sofinancira iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, prepoznati in očistiti najbolj onesnažene lokacije slovenskega morskega okolja.