Po Ljubljanici 100 supov za čiste reke in manj odpadkov

A.K. / 26.05.2019, 16:38

Več kot sto suparjev, njihovih štirinožnih prijateljev in tudi nekaj naraščaja, je v skupini odveslalo skozi center Ljubljane do Zmajskega mostu in nazaj, kjer so jih glasno spodbujali številni mimoidoči. "Čeprav spada Slovenija med čistejše države, se vseeno zgodi, da kakšna plastenka pristane tudi v vodi. In ker smo na vodi radi v družbi rib ne pa plastike, jih poberemo in odnesemo v koš," pojasnjuje pobudnica akcije.