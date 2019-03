Lev zbežal iz živalskega vrta in pristal v zaporu

ZELENI SVET

K.H. / 17.03.2019, 17:45

Mlademu levu iz južnoafriškega živalskega vrta je uspel neverjetni pobeg iz kletke, ograjene z žico. Toda na svobodi je bil le slab mesec, nato pa celo pristal v zaporu. Tja so ga namreč odpeljale oblasti, ko so ga izsledile.

Leva so izsledili na neki kmetiji, po tem, ko si je privoščil obilno pojedino. FOTO: AP

Okoli dve leti star lev je pred skoraj mesecem dni uspel zbežati iz živalskega vrta v narodnem parku Karoo National Park v bližini kraja Nelspoort. Pot do svobode bi ga lahko stala življenja, saj je zbežal tako, da se je splazil pod električno ograjo.

Slab mesec dni se je nato uspešno skrival, dokler ni na neki kmetiji, približno 300 kilometrov oddaljeni od parka, pokončal štiri ovce in dve kozi. Takrat so ga oblasti izsledile in ga omamile z uspavalom.

Lev je zdrav in na varnem, so zatrdili na policiji. FOTO: AP

S helikopterjem so ga nato odpeljali na policijsko postajo v Sutherlandu, kjer so ga zaprli v celico za pridržanje. "Zagotovo je to prvič v zgodovini, da je lev pristal v zaporu," je dejal komandir policijske postaje Marius Malan. Eden od policistov je posebnega zapornika celo izkoristili za "selfie".

Lev v zaporu je pritegnil veliko zanimanja tako policistov, kot domačinov. FOTO: AP

"Je na varnem in je zdrav. Ni dobil zajtrka, saj je precej pojedel med svojim pohajkovanjem," je dejal komandir Malan.

Leva so v zaporu zadrževali le dokler niso ponj prišli oskrbniki iz živalskega vrta.