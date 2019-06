Smeti, ki so kar mesec dni ležale na Litijski cesti, naj bi končno odstranili

ZELENA SLOVENIJA

Anja Kralj / K.H. / U.V. / 18.06.2019, 11:02

Pred mesecem dni smo poročali o kupu nelegalno odvrženih komunalnih odpadkov v okolici Ljubljane. Kup smeti ob cesti in gozdu je včeraj še vedno čakal na odvoz. Za zadevo so, kot odgovarjajo na MOP, pristojni na inšpektoratu Mestne občine Ljubljana, ki pa se na naše številne klice, kdaj bodo smeti odstranili niso odzivali. Odpravili smo se na teren in neuradno izvedeli, da so smeti tekom včerajšnega dne odstranili, a na uradno potrditev še vedno čakamo.

Kot smo poročali, so neznanci na Litijski cesti v okolici Ljubljane ob cesti in gozdu 18. maja odvrgli veliko količino smeti. Videti je, kot da so jih odložili kar s tovornjaki. Občinski inšpektorji so takrat sprožili postopek, da bi našli krivca za onesnaževanje.

FOTOGALERIJA 1 / 5 Komunalni odpadki na Litijski cesti v Ljubljani FOTO: Bobo

Primer še vedno preiskuje tudi policija. Kot so nam sporočili iz PU Ljubljana, kriminalistična preiskava v zvezi z dogodkom še ni končana, a to ni razlog, da pristojni ne bi mogli urediti odvoza smeti. Te so namreč še včeraj vedno čakale na odvoz, v okolici pa se je širil smrad

Če kršitelja ne bodo našli, bo odločba za odstranitev izdana lastniku zemljišča

Na vprašanje, zakaj po mesecu dni za odpadke še vedno ni bilo poskrbljeno, saj stanje povrhu vsega poslabšujejo še poletne temperature, od ljubljanske občinske inšpekcije nismo dobili jasnega odgovora.

O tem smo jih sicer spraševali že 28. maja in 6. junija in takrat so nam odgovorili, da "za odpadke še ni bila odrejena odstranitev, saj neposrednega povzročitelja ni bilo mogoče določiti. Zakon o varstvu okolja določa, da morajo odpadke odstraniti lastnik zemljišča ali drugi posestnik v primeru, da povzročitelj ni znan. Postopek teče v sodelovanju s Policijo. Odločba za odstranitev odpadkov bo izdana takoj, ko bo znan povzročitelj. Če tega ne bo mogoče določiti oziroma se ga ne bo v doglednem času, bo odločba izdana lastniku zemljišča. Na območju, kjer so odloženi odpadki, so lastniki zemljišč Republika Slovenija, ena pravna oseba v likvidaciji in ena fizična oseba."

Ker nam takrat niso znali povedati, kdaj približno se bo to zgodilo, smo mesec po tem, ko so odpadki še vedno tam, kjer so jih najverjetneje odložili tovornjaki, včeraj znova naslovili vprašanja na MOL, kjer pa nam na naša vprašanja še vedno niso odgovorili. Ker se nam kljub temu, da smo vztrajno klicali, niso odgovorili, smo se odpravili na teren, kjer smo ugotovili, da naj bi smeti včeraj le počistili, a na uradno potrditev še vedno čakamo.

Spomnimo: Na cesti v besniško dolino v okolici Ljubljane se je konec maja pojavil ogromen kup komunalnih odpadkov, ki jih je nekdo tam nezakonito odložil. Smeti so neznanci odvrgli tik ob cesti in gozdni poti. Občani, ki so smeti opazili, so o tem takoj obvestili inšpekcijo in policijo.