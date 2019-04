Kaj pomeni samooskrba s sončno energijo v praksi?

ZELENA SLOVENIJA

Povprečna slovenska družina na leto porabi okoli 4000 kilovatnih ur električne energije, tisti, ki so pri porabi zelo varčni, pa naj bi jo uspeli oklestiti tudi za 900 kilovatnih ur. A taki posamezniki so zelo redki. Večino ob pogledu na položnice za elektriko močno boli glava in glede na to, da naj bi se v prihodnje poraba električne energije po besedah strokovnjakov le še povečevala, bo prej ali slej potrebno razmisliti o izkoriščanju naravnih virov, predvsem sonca. Trenutno je najbolj optimalna tehnologija prav gotovo lastna mikro sončna elektrarna, ki omogoča, da si vsak na strehi svoje hiše lahko zagotovi večino svojih energetskih potreb.

Življenje brez elektrike je za sodobnega človeka praktično nepredstavljivo. Že ob nekajurnem izpadu zaradi vzdrževalnih del ali popravil na omrežju, se dan praktično ustavi. Na srečo se sodobni človek vse bolj zaveda, da nekateri tradicionalni viri, ki se jih uporablja za pridobivanje elektrike, močno obremenjujejo okolje, zato stremi k izkoriščanju obnovljivih virov energije. Številni se v zadnjih letih odločajo izkoristiti sončno energijo, ki je pravzaprav neomejena, okolju prijazna in dolgoročno tudi izjemno ugodna.

Prva sončna elektrarna v Sloveniji je bila nameščena leta 2001 in v naslednjih letih je število na novo postavljenih fotovoltaičnih sistemov konstantno naraščalo. Po tem, ko smo od leta 2010 do 2013 doživljali razcvet gradnje sončnih elektrarn, ki jo je država podpirala tako, da je pristojna elektrodistribucija po nekajkrat višji ceni odkupovala električno energijo iz njih, investitorji pa so elektriko za svoje potrebe plačevali po bistveno nižji tržni ceni, se je leta 2014 gradnja tako rekoč ustavila. Pri Eko skladu za sončne elektrarne namreč ni bilo več nepovratnih finančnih sredstev, prav tako ne drugih finančnih podpor države.

A potem, ko je država konec leta 2015 sprejela Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, je sledil ponoven preobrat. Leta 2016 je dobavitelj električne energije GEN-I namreč trgu kot prvi ponudil celostno rešitev GEN-I Sonce, ki odjemalcem omogoča izgradnjo domače sončne elektrarne po principu 'na ključ'. Do danes he GEN-I Sonce postavil že 700 sončnih elektrarn.

Pri odločitvi za postavitev domače mikro sončne elektrarne na ključ, sončne elektrarne na ključ večino postopkov zanje opravi izbrani izvajalec. FOTO: Thinkstock

Kaj pomeni izgradnja mikro sončne elektrarne 'na ključ'?

Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne energije z mikro sončno elektrarno za pokrivanje lastne porabe električne energije, s katero si gospodinjski in mali poslovni odjemalci zagotovijo proizvodnjo lastne, zelene energije. Z izgradnjo lastne samooskrbne elektrarne si zagotovijo energetsko neodvisnost, kar pomeni, da se zavarujejo pred višanjem cen dobave električne energije, hkrati pa pomembno pripomorejo k ohranjanju okolja. Kot pojasnjujejo pri GEN-I, pri samooskrbnih elektrarnah distribucijsko omrežje električne energije odigra vlogo shranjevalnika energije: v mesecih visoke osončenosti viške energije oddajamo v omrežje, v mesecih nizke osončenosti, pa prejemamo električno energijo iz omrežja. Pri tem se pri obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se obračunavajo na količino električne energije (kWh) upošteva tista količina električne energije, ki pomeni razliko med prevzeto in oddano električno energijo ob koncu obračunskega obdobja, to je konec koledarskega leta.

In zakaj domače elektrarne na ključ? Za izgradnjo lastne sončne elektrarne za samooskrbo in priključitev naprave na distribucijsko omrežje električne energije je potrebno pri pristojnem distribucijskem podjetju urediti potrebno dokumentacijo: pridobiti ustrezna soglasja in pogodbo o priključitvi naprave. Trenutno so investitorjem v lastno samooskrbno sončno elektrarno na voljo nepovratne finančne spodbude Eko sklada in sicer za gospodinjske odjemalce v skladu z javnim pozivom 49SUB-SOOB17. Do finančne spodbude za naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo so v skladu z javnim pozivom 51FS-PO18 upravičene tudi pravni subjekti in sicer gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge. Za postavitev sončne elektrarne je torej treba izpolniti zahteve, ki jih narekujejo zakonodaja in predpisi različnih pristojnih inštitucij. Teh ni malo, postopki pa so razmeroma zapleteni, zato se investitorji navadno odločijo za postavitev sončne elektrarne na ključ, ko večino postopkov zanje opravi izbrani izvajalec.

Ker gre pri samooskrbni mikro sončni elektrarni za dolgoročno naložbo, je izjemno pomembno, da izgradnjo zaupamo kakovostnemu partnerju. FOTO: Shutterstock

»Sončno elektrarno lahko, brez stresa za vas in z minimalnimi posegi v objekt in okolico, zgradimo na strehi vašega gospodinjstva ali večstanovanjskega objekta,« pojasnjujejo pri GEN-I, kjer se vsakemu investitorju posvetijo individualno, poskrbijo za vse izračune in za vso potrebno dokumentacijo ter dovoljenja in tudi po montaži stranki omogočijo zavarovanje, vzdrževanje in daljinski nadzor nad delovanjem sončne elektrarne. Ob tem dodajajo, da bo nova Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki bo v veljavo stopila 1. maja letos, izgradnjo sončnih elektrarn približala še večjemu krogu odjemalcev, tudi tistim, ki si želijo zagotoviti proizvodnjo lastne energije v večstanovanjskih objektih in odjemalcem katerih objekti niso najbolj primerni za izgradnjo domače sončne elektrarne: bodisi zaradi bližine naravnih ovir ali objektov, ki onemogočajo optimalno osončenost strehe, bodisi zaradi neoptimalnih usmeritev strehe ali premajhne površine strehe za namestitev elektrarne.

Kako veliko elektrarno potrebujem?

Preden se odločimo za samooskrbo z električno energijo iz sonca, se je pomembno vprašati, ali objekt, na katerega bi radi namestili fotonapetostne module, stoji na območju, kjer bo njihovo delovanje učinkovito. Marsikaj je odvisno tudi od strehe. Najprimernejša streha naj bi bila po izračunih strokovnjakov tista, ki je orientirana na jug, jugovzhod ali jugozahod in ima naklon med 20 in 60 stopinj. Vendarle pa obstajajo vse bolj inovativne rešitve tudi za manj običajne naklone streh, tudi za povsem ravne strehe.

Nato je ključno načrtovanje prave velikosti sončne elektrarne, ki bo čim bolj natančno ustrezala energijskim potrebam gospodinjstva. Na vprašanje o tem, kako veliko elektrarno potrebuje družina z 2 otrokoma, nam pri GEN-I pojasnijo, da je potrebno samooskrbno elektrarno dimenzionirati po meri vsakega investitorja posebej. »To lahko pomeni, da elektrarna iste velikosti ne bo primerna za dve sosednji gospodinjstvi. A če upoštevamo, da 4-članska družina porabi približno 5 tisoč kWh, bo , bo za svojo energetsko neodvisnost potrebovala elektrarno nazivne moči 5kW, ki letno proizvede do približno 5.500 kWh.« V praksi to pomeni inštalacijo približno 17 fotonapetostnih modulov, kar pomeni površino elektrarne na približno 35 kvadratnih metrih strehe.

Investicija v lastno sončno elektrarno se finančno vsekakor izplača, saj so stroški za elektriko nižji tudi za 75 odstotkov. FOTO: Shutterstock

Drugače je pri družinah, ki za ogrevanje in pripravo sanitarne vode uporabljajo toplotno črpalko. »Te bodo zaradi nekoliko večje porabe energije potrebovale nekoliko večjo samooskrbno elekrarno, in sicer sončno elektrarno nazivne moči 8 kW, ki letno proizvede do približno 8.800 kWh,« pojasnjujejo strokovnjaki ter dodajajo, da bo v takem primeru optimalna namestitev 26 fotonapetostnih modulov, kar pomeni površino elektrarne na približno 35 kvadratnih metrih strehe.

Investicija v lastno sončno elektrarno se finančno vsekakor izplača, saj so stroški za elektriko nižji tudi za 75 odstotkov. Ob optimalnem izkoristku se finančni vložek povrne v 7 do 10 letih. Poleg tega s proizvodnjo čiste energije iz sonca pomembno pripomoremo k ohranjanju okolja.

Naložba v zeleno prihodnost

Ko se odločamo za izgradnjo lastne sončne elektrarne se moramo zavedati, da je investicija v lastno samooskrbno elektrarno dolgoročna naložba. Zato je še posebej, da je elektrarna zgrajena iz kvalitetnih komponent, ki nam bodo omogočale pričakovano in brezhibno proizvodnjo električne energije dolgo vrsto let. Nič manj pomembna ni tudi kakovostna sestava komponent in montaža na streho vašega objekta, zato je ključnega pomena, da izgradnjo domače sončne elektrarne zaupamo pravemu partnerju. Kot pojasnjujejo pri GEN-I, je ob pravilni namestitvi pričakovana življenjska doba naprave 30 let, kar pomeni, da bomo z izgradnjo lastne mikro elektrarne trajnostni vir energije zagotovili tudi našim otrokom. »Zaradi dolgoročnosti naložbe pa so pomembne tudi storitve po izgradnji: zavarovanje, vzdrževanje, nadzor nad delovanjem naprave in podobno,« še dodajajo strokovnjaki, zato je celostna rešitev GEN-I Soncevsekakor odlična izbira.

Sončna energija je vsekakor trajni vir energije z ogromnim potencialom, ki ga z domačo sončno elektrarno lahko izkoristimo za samooskrbo in energetsko neodvisnost svojega doma. S tem si zagotovimo stroškovno in okolju prijazno oskrbo z električno energijo. Odločitev za sončno elektrarno je torej odločitev za prihodnost in varčevanje, a da bo slednje kar najbolj učinkovito, je poleg namestitve same elektrarne smotrno razmisliti tudi o nabavi toplotne črpalke in električnega avtomobila.

Poleg namestitve samooskrbne elektrarne je smotrno razmisliti tudi o nabavi toplotne črpalke in električnega avtomobila. FOTO: Shutterstock

