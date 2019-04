Bi posadili lonček cvetlic?

ZELENA SLOVENIJA

Ana Marija Krese / 08.04.2019, 20:54

Skrivnostna mešanica avtohtonih slovenskih cvetlic lahko priroma k vam domov, če se odločite, da boste nekaj svojega časa darovali znanosti oziroma razvoju življenja tistih, brez katerih ljudje ne bi mogli preživeti – rastlin. Začel se je namreč vseslovenski projekt znanosti za državljane, v katerem bomo po vsej Sloveniji znanost sejali dobesedno. S poskusom sejanja cvetlic.

S sejanjem semen cvetlic so v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani zagnali vseslovenski projekt znanosti za državljane, v okviru katerega bodo takšna semena sadili po vsej Sloveniji. Častno pokroviteljstvo nad projektom je prevzel predsednik republike Borut Pahor, ki je na današnji slovesnosti tudi posadil prvo cvetlico.

S tem projektom želijo ljudem približati znanost, in jih hkrati opomniti, kako pomembna so semena za naš obstoj. Rezultate prvih semen, ki so jih zasejali v ljubljanskem Botaničnem vrtu, bodo želi jeseni, v času dogodka Noč ima svojo moč, ko po vsej Evropi za en dan za javnost svoja vrata odprejo znanstvene organizacije.

Direktor Hiše eksperimentov Miha Kos je v krajšem nagovoru zbranim pojasnil, da je ideja projekta v tem, da zadnji petek v septembru pripravijo znanstveno-promocijski dogodek. Na ta dan odprejo vrata znanstvene ustanove, ljudje pa lahko vidijo, s čim se ukvarjajo znanstveniki, kako znanost deluje in komu je namenjena.

Za znanost pa je po njegovih besedah potrebna tudi vztrajnost. Zato že zgodaj želijo v projekt vključiti tudi državljane, ki bodo posejali rastline, nato pa bodo znanstveno spremljali njihovo rast. "Delali bomo tudi napake, a tudi napake je treba delati, če se želimo česa novega naučiti," je še povedal Kos.

Lahko se prijavite na projekt in posejte lastne cvetlice. FOTO: POP TV

V Sloveniji imamo zaenkrat še 3500 rastlinskih vrst, a grožnja njihovemu obstoju in obstoju semen obstaja. Pisanih travnikov je namreč zaradi intenzivne košnje vse manj, raznovrstnost izginja, z njo pa tudi čebele.

Morda bo lonček cvetličnih trajnic, ki jih lahko brezplačno naročite v sklopu projekta Noč ima svojo moč, res le kaplja v morje, a ko človek pogleda ta majhna semena, verjame reku, da iz majhnega zraste veliko.