Bar brez odpadkov: ideja zveni preprosto, pa bo izvedba tudi?

Janez Usenik / K.H. / 18.03.2019, 20:53

V ljubljanskem lokalu napovedujejo: če bodo izbrani na mednarodnem natečaju, bodo poslovali skoraj povsem brez odpadkov. A kaj to pomeni? Prilagoditi se bodo morali tako dobavitelji kot tudi potrošniki.

Verjetno ni človeka, ki bi na vprašanje, ali bi rad obvaroval naš planet, odgovoril pritrdilno. Toda, to je lažje reči kot narediti. Marsikdo sploh ne pomisli, čemu vse bi se morali odreči za to, da bi ustvarili manj smeti in tako razbremenili naš planet.

Prav to vprašanje si postavljajo tudi v ljubljanskem hostlu Tresor in Popotniškem združenju Slovenije, ki so se prijavili na mednarodni ekološki natečaj. "Konkurenca je huda, ampak verjamemo, da je projekt tako dober, da bo uspelo," je optimističen Igor Jurišič, predsednik Popotniškega združenja Slovenije, ki sodeluje pri projektu.

Če zmagajo – rezultati natečaja bodo znani sredi prihodnjega meseca, nameravajo delovanje lokala v hostlu spremeniti tako, da bodo ustvarili za 80 odstotkov manj smeti. Na prvi pogled preprosto, toda navade bodo morali spremeniti tako oni kot njihovi dobavitelji in obiskovalci. Najprej se bodo seveda odpovedali vsemu, kar je za enkratno uporabo: slamic, lončkov ... Toda, s tem se še ne bodo dotaknili bistva problema. Ni namreč bistveno, v kakšni šalici dobimo kavo na mizo, pač pa, kako pridejo kavna zrna v lokal. V embalaži, seveda. In za svet brez odpadkov se bo tudi to moralo spremeniti. Sistem ponovne rabe embalaže pomeni, da proizvajalec stvari ne pakira več.

Namesto da si kavo skadkamo iz zavojčka, lahko uporabimo sladkornico, ki se jo da ponovno napolniti. Ko bom skodelico izpraznili, pa jo mora nekdo pomiti. Kje bo dobil čistila? "Soda in kis, to dela čudeže. Je pa veliko proizvajalcev, ki čistila daje na refill," ima na to vprašanje pripravljen odgovor direktorica Tresorja Nina Petruna Babarović. Pri čistilih je to zadnja leta že trend, težje pa se bo embalaži izogniti pri pijači. Sploh veliki proizvajalci je pač skorajda ne ponujajo brez embalaže. "Zato se bomo obrnili na majhne lokalne proizvajalce," pravi Petruna Babarović.

Projekta se bodo lotili v več korakih, najprej nameravajo iz ponudbe v baru izločiti plastenke. "Gostje, ki kupujejo vodo, bi lahko v hostlu kupili steklenico. V sodelovanju s steklarno Hrastnik se dogovarjamo, da bi bi dali narediti steklenice, goste pa bi spodbujali, da si te polnijo s pitno vodo v Ljubljani," je navedla za primer.

To pa seveda pomeni tudi, da nekaterih pijač ne bodo mogli ponujati. Zato se zavedajo, da bodo morali potrošniki precej spremeniti svoje navade in se odpovedati izbiri, če želijo prispevati k čistejšemu okolju. Pa se bodo res prilagodili, ali pa bodo raje zavili v drug lokal, kjer imajo klasično ponudbo, pa čeprav iz plastenke? To bomo še videli. Bar z manj smetmi bo v resnici tudi zanimiv socialni eksperiment.