10 mitov o samooskrbnih sončnih elektrarnah: preverili smo, kaj je res in kaj ne

Ma.K. / 18.04.2019, 17:31

Cena električne energije na svetovnem trgu se iz leta v leto viša in ker smo v moderni dobi vedno bolj odvisni od elektrike, se vse več ljudi spogleduje z idejo o zamenjavi dobave energije iz fosilnih goriv za tisto iz obnovljivih virov, zlasti sonca. Toda ljudje smo v osnovi do novosti precej zadržani in hitro nasedemo nepreverjenim in pogosto neresničnim informacijam, ki jih širijo nasprotniki sprememb. Da bi vam olajšali odločitev, smo zagrizli v kislo jabolko in se s strokovnjaki lotili raziskovanja ter razbijanja 10 najpogostejših mitov o sončnih elektrarnah. Kaj je torej res in kaj zgolj natolcevanje tistih, ki še vedno prisegajo na fosilna goriva?

#1: Slovenija ni v celoti primerna za sončne elektrarne, saj se sonce splača izkoriščati samo na Primorskem.

Ta mit je povsem neresničen. V Sloveniji je namreč osončenje povsod zadostno, razlike med posameznimi regijami pa so zelo majhne: Ljubljana je denimo na letni ravni le 10 odstotkov manj osončena kot pregovorno vedno sončni Portorož. Bolj kot sama osončenost na ustreznost lokacije za izgradnjo mikro sončne elektrarne vplivajo nekatere druge okoliščine, kot sta denimo primerna orientacija strehe in bližina naravnih ovir ali objektov, ki bi onemogočali optimalno osončenost solarnih panelov.

Če vas skrbita birokracija in dolgotrajnost postopka, je izgradnjo samooskrbne sončne elektrarne najbolje zaupati ponudniku, ki nudi storitev 'na ključ', in za vas uredi celoten postopek izgradnje. FOTO: Dreamstime

#2: Namestitev samooskrbne sončne elektarne je draga, izgradnja zahteva ogromno časa, denarja in birokracije, investicija pa se ne povrne za časa mojega življenja. Zato je energija iz fosilnih goriv še vedno primernejša, cenejša in učinkovitejša.

Dolgoročno je izbira sonca namesto fosilnih goriv vsekakor boljša in bolj racionalna odločitev – tako z vidika prihrankov, kot z vidika ohranjanja okolja. Če vas skrbita birokracija in dolgotrajnost izgradnje, je projekt najbolje zaupati ponudniku, ki vam nudi storitev 'na ključ', kar pomeni, da za vas uredi celoten postopek izgradnje brez stresa in z minimalnimi posegi v objekt ter okolico. Eden takih projektov je GEN-I-Sonce, v sklopu katerega celotna izgradnja samooskrbne sončne elektrarne traja približno 8 do 10 tednov, montaža pa je običajno zaključena v enem dnevu.

Tudi velikost elektrarne bodo dobri ponudniki povsem prilagodili posameznemu investitorju, da bo ustrezala njegovim energetskim potrebam, zato je višina investicije v izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo odvisna od več dejavnikov. Posledično je tudi doba vračanja investicije različna: v povprečju znaša okrog 12 let, s pridobitvijo nepovratne subvencije Eko sklada pa se lahko povrne že v 10 letih. Ob zavedanju, da vam bo sončna elektrarna služila 30 let in več, je torej jasno, da se bo investicija povrnila razmeroma hitro. Po izgradnji samooskrbne elektrarne boste tako plačevali le še strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Ti dve postavki sta vezani na priključno moč vašega priključka in ne na porabo, zato ju morate plačevati že sedaj, tudi v primeru, da na merilnem mestu ni porabe električne energije. Zato je na samooskrbno sončno elektrarno smiselno priklopiti čim več porabnikov električne energije, saj si s tem zagotovite večje prihranke pri računih za elektriko, investicija v lastno elektrarno pa se bo čim bolj obrestovala.

#3: Domača sončna elektrarna ne bo mogla zadostiti potrebam mojega gospodinjstva, saj energijo proizvaja pretežno samo poleti, pozimi in v oblačnem vremenu pa solarni paneli ne delujejo.

Poudariti velja, da sončni paneli delujejo skozi vse leto, res pa je, da bo domača sončna elektrarna približno 90 odstotkov vse energije proizvedla v obdobju od marca do oktobra, ko je osončenost najvišja. Ker bo v teh mesecih ustvarjene več energije, kot jo gospodinjstvo potrebuje za pokrivanje lastnih potreb, bo 'viške' oddala v omrežje in jih nato iz tega istega omrežja jemala v mesecih, ko bo proizvodnja energije zaradi slabše osončenosti nižja. Vse sončne elektrarne za samooskrbo namreč delujejo v skladu z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, po kateri se viški in manjki uravnavajo prek omrežja, ki deluje kot neke vrste shranjevalnik energije, tako da ni motenj pri oskrbi z energijo. Pri tem se pri obračunu električne energije upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja, to je konec koledarskega leta.

Domačo elektrarno za samooskrbo boste po vsej verjetnosti postavili le enkrat v življenju, zato je poleg cene izjemno pomembna tudi kakovost posameznih komponent ter storitve kot celote. FOTO: Dreamstime

#4: Ne glede na izbiro kvalitete komponent (panelov ipd.) ter načina montaže, bo sončna elektrarna delovala povsem enako in bo zagotovljena najbolj optimalna proizvodnja energije.

Investicija v lastno sončno elektrarno je dolgoročna naložba – domačo elektrarno za samooskrbo bomo po vsej verjetnosti postavili le enkrat v življenju, zato je poleg cene izjemno pomembna tudi kakovost posameznih delov elektrarne ter storitve kot celote. Pri sončni elektrarni GEN-I Sonce montažo izvedejo 'na ključ', kar pomeni, da poskrbijo za izvedbo celotnega postopka: od izračuna ustrezne velikosti sončne elektrarne, svetovanja, pa vse do montaže in priklopa sončne elektrarne na distribucijsko omrežje električne energije oz. predaje sončne elektrarne kupcu. »Zavedamo se, da je izgradnja elektrarne življenjska investicija, zato sodelujemo le z zanesljivimi in svetovno priznanimi proizvajalci. Najboljše komponente vrhunskih proizvajalcev bodo našim strankam omogočale pričakovano in brezhibno proizvodnjo električne energije dolgo vrsto let,« pojasnjujejo pri GEN-I in poudarjajo, da za brezskrbnost kupcev skrbijo tudi dolgoročne garancije sestavnih delov, ki znašajo do 25 let.

Kakovostnim sončnim panelom ne moreta do živega niti sneg niti toča. FOTO: Dreamstime

#5: Solarni paneli lahko uničijo mojo streho. Če imam na strehi sončne panele, je večja verjetnost za udar strele. Prav tako jih lahko poškodujejo tudi toča, sneg in ostali vremenski vplivi.

S tovrstnimi pomisleki se srečuje veliko potencialnih lastnikov sončnih elektrarn, a dejstvo je, da ni nikakršnih znanstveno podprtih dokazov o tem, da bi bila hiša zaradi nameščenih sončnih panelov kaj bolj izpostavljena možnosti udara strele kot sicer. Tudi ostali vremenski vplivi panelom ne bodo mogli do živega, če boste ob nakupu na prvo mesto postavili kakovost. Kot so nam pojasnili pri GEN-I, so vse njihove komponente ustrezno testirane in certificirane, paneli pa mehansko odporni na točo premera 25 mm. S tem omogočajo nemoteno oskrbovanje z lastno električno energijo 30 let, rezultati internih testov fotonapetostnih panelov njihovega poslovnega partnerja, slovenskega proizvajalca BISOL, pa razkrivajo celo, da lahko paneli brezhibno delujejo tudi po 50 letih uporabe. Strah pred z vremenom povezanimi neprilikami je torej povsem odveč. Poleg tega poskrbijo tudi za kakovostno montažo, za katero stranka pridobi 10-letno jamstvo na nepuščanje strehe pod elektrarno, zagotovijo pa lahko še zavarovanje, vzdrževanje in daljinski nadzor nameščene naprave.

#6: Sončna elektrarna proizvaja električno energijo, ki jo moram prodati, zato se lahko zgodi, da se mi zmanjša ali celo ukine pokojnina oz. drugi državni prejemki.

Energija proizvedena s sončno elektrarno za samooskrbo je namenjena pokrivanju lastnih potreb po elektriki in je ni mogoče prodajati. Zato tudi ni potrebna registracija dejavnosti za prodajo električne energije in posledično se pri pokojninskem nadomestilu nič ne spremeni. Je pa s tega vidika seveda zelo pomembno, da strokovno in pravilno dimenzionirate velikost sončne elektrarne, ki naj čim bolj natančno ustreza letni porabi elektrike v vašem domu. Najbolj priporočljiva je izgradnja elektrarne s planirano proizvodnjo energije, ki je enaka predvideni porabi gospodinjstva.

#7: Domače sončne elektrarne bodo v prihodnje postale še zmogljivejše in cenejše, zato je bolje še počakati z investiranjem vanje.

Cena solarnih panelov se je v zadnjih desetletjih res znižala, vendar pa je ta upad v zadnjem času minimalen. Strokovnjaki zato ocenjujejo, da bo cena novih vstopnih modelov komponent, ki se bodo pojavljale na trgu, ostala razmeroma nespremenjena in večjih cenovnih odmikanj več ne bo. Po drugi strani velja ob tem upoštevati, da so paneli samo del investicije v samooskrbno sončno elektrarno. H končni ceni je potrebno prišteti še projektiranje, urejanje dokumentacije, montažo ipd., zato je smotrno postaviti elektrarno že sedaj, ko je tehnologija testirana in preizkušena ter si na ta način zagotoviti tudi takojšnje prihranke pri mesečnih stroških za elektriko. Kot so nam pojasnili v podjetju GEN-I, želijo s projektom GEN-I Sonce izgradnjo domače sončne elektrarne in s tem proizvodnjo lastne zelene energije omogočiti čim večjemu številu odjemalcev, zato nudijo različne sheme ugodnega financiranja. »Poleg takojšnjega plačila omogočamo plačilo izgradnje elektrarne tudi na obroke, in sicer s 7-letnim brezobrestnim odplačilom ter do 15-letnim potrošniškim kreditiranjem,« so nam pojasnili sogovorniki.

Cena solarnih panelov se je v zadnjih desetletjih močno znižala, a zadnjih nekaj let ostaja skorajda nespremenjena. Tako naj bi ostalo tudi v prihodnje.

#8: Samooskrbna sončna elektarna zahteva stalno vzdrževanje in čiščenje.

Če je vaša elektrarna sestavljena iz kvalitetnih komponent in je tudi montaža izvedena kvalitetno, vzdrževanje elektrarne ne zahteva večjega napora. Priporočeno je sprotno spremljanje delovanja mikro sončne elektrarne, da se v primeru napake ta čim prej odpravi in je s tem povezan izpad proizvodnje čim manjši, pojasnjujejo strokovnjaki dobavitelja električne energije GEN-I in dodajajo, da ob izgradnji domače sončne elektrarne GEN-I Sonce stranka prejme tudi sistem daljinskega nadzora do katerega lahko dostopa s pomočjo pametnega telefona, osebnega računalnika ali tablice in na ta način v vsakem trenutku nadzoruje ter spremlja doma proizvedeno energijo. Hkrati investitorjem omogočajo tudi sklenitev paketa vzdrževanja njihove samooskrbne sončne elektrarne, ki vsebuje sprotni odziv izvajalca, tedenski pregled delovanja elektrarne z daljinskim nadzorom in fizični pregled vsaki dve leti.

Sončno elektrarno tako lahko zgradimo tudi na večstanovanjskih objektih in z njo oskrbujemo večje število odjemalcev, kar dokazuje ta stanovanjski blok na Jesenicah. FOTO: Aljoša Kravanja

#9: Posamezno sončno elektrarno lahko zgradimo samo na hiši in z njo oskrbujemo samo eno gospodinjstvo.

To ne drži. Sončno elektrarno tako lahko zgradimo tudi na večstanovanjskih objektih, kot so bloki in z njo oskrbujemo večje število odjemalcev. Nova Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki bo v veljavo stopila 1. maja, pa bo samooskrbo z lastno, zeleno energijo približala še večjemu krogu odjemalcev – med drugim tudi tistim, ki zaradi karakteristik strehe (npr. slabše usmerjena streha, premajhna površina le-te za izgradnjo elektrarne) ali naravnih pogojev (npr. bližina ovir, ki bi lahko senčile sončno elektrarno) nimajo pogojev za izgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo na strehi lastnega objekta. V takem primeru bodo elektrarno lahko zgradilo na drugem/sosednjem objektu - če bodo to dopuščale tehnične in zakonske omejitve in v kolikor se bo sosed strinjal z izgradnjo.

#10: Dokler nam služijo, solarni paneli resda ohranjajo okolje, ko dotrajajo, pa kot odpadki postanejo velik vir onesnaževanja.

Nečeloma so vsi sestavni deli solarnih panelov zgrajeni iz materialov, primernih za reciklažo, tako da je tovrstni strah odveč. Je pa pametno izbrati takega izvajalca, ki garantira, da bo poskrbel za celoten življenjski cikel panelov in ostalih komponent. To pomeni, da ne bo odgovoren zgolj za montažo naprave, temveč tudi za njeno reciklažo po dotrajanju. Na ta način boste namreč kot kupec lahko povsem brez skrbi. V svetu so že znana številna združenja in podjetja, ki se ukvarjajo z recikliranjem vseh delov sončnih elektrarn. Eno izmed takih je denimo PV Cycle, katerega član je tudi dobavitelj fotonapetostnih panelov Bisol Group, ki sodeluje pri izgradnji sončnih elektrarn GEN-I Sonce. To pomeni, da bodo ob dotrajanju brezplačno prišli po vašo elektrarno in reciklirali vse njene komponente – brez (izdatnega) onesnaževanja okolja.

Vse več ljudi se spogleduje z idejo o zamenjavi dobave energije iz fosilnih goriv za tisto iz obnovljivih virov, zlasti sonca - tako zaradi prihrankov, kot zaradi varovanja okolja. FOTO: Dreamstime

