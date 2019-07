Vročina pomorila številne školjke

PODNEBNE SPREMEMBE

08.07.2019

Letošnje poletje se je šele dobro začelo, pa nam je že postreglo tudi s temperaturnimi rekordi. Huda vročina pa ne prizanaša niti morskim živalim. V Kaliforniji so tako zabeležili množičen pogin školjk, ki so se skuhale v lastnih lupinah.

Jackie Sones, raziskovalka morskega življenja iz Kalifornije, je pred kratkim opazila, da je veliko število kalifornijskih školjk poginilo v svojih lupinah – in najverjetneje zato, ker so bile temperature kamnov, na katere so bile pritrjene, tako visoke, da so se školjke skuhale, piše Vice.

Sredi junija je Jackie raziskovala v bližini zaliva Bodega, ko je opazila, da je bila večina školjk, ki so bile izpostavljene oseki, odprtih, ker so se skuhale v svojih lupinah. Kot je povedala, gre za najbolj množičen pogin školjk, kar jih je videla v zadnjih 15 letih.

"V zadnji raziskavi, ki je bila opravljena v zalivu Bodega pretekli vikend, je v povprečju okoli 30 odstotkov školjk na površju poginilo. Leta 2004 je bila smrtnost okoli 10 odstotna, tako da je bil letošnji junij bolj smrtonosen," je povedala.

Temperatura zraka v zalivu Bodega je bila v času pogina školjk toplejša od običajnih 24 stopinj Celzija, prav tako ni bilo nobene sapice, oseka pa se je pojavila sredi dneva. Školjke se tako niso uspele ohladiti z vetričem in temperatura znotraj lupine je morda dosegla neudobnih in smrtonosnih 41 stopinj Celzija."Dobesedno so se skuhale," je povedal morski ekologBrian Helmuth.

Jackie pravi, da bo pogin školjk v zalivu Bodega vplival na druge dele ekosistema. "Kalifornijske školjke so temeljna vrsta, ki zagotavlja življenjski prostor številnim drugim živalim," je povedala. "Čeprav niso umrle vse, bo izguba zgornje plasti školjk verjetno imela negativen vpliv na živali, ki živijo nižje v školjčnji postelji."

Ko je školjke leta 2004 doletela podobna usoda, so raziskovalci verjeli, da je bil pogin posledica podobne kombinacije nenavadno visokih dnevnih temperatur in dnevno nizke plime in oseke, zaradi katerih so bile školjke izpostavljene vročini. Običajno se najbolj vroči dnevi v severni Kaliforniji ujemajo z zgodnjim jutranjim ali poznim nočnim plimovanjem. Toda, kot se zdi, se tako v naravi kot tudi v življenju učimo, da kar je bilo nekoč normalno se ne nujno dogaja več.

"Klimatologi verjamejo, da se bo pogostost in trajanje toplotnih valov povečala," pravi Jackie. "S tega vidika je, čeprav je težko napovedati prihodnost, pomembno dokumentirati te ekstremne vremenske dogodke in njihove vplive."