PODNEBNE SPREMEMBE

V Španiji zdaj poletja trajajo pet tednov dlje kot v začetku 80. let

K.H. / 26.03.2019, 14:53

Kar dve tretjini Špancev že občuti podnebne spremembe, ki se kažejo v višjih povprečnih temperaturah, daljših poletjih in pogostejših tropskih nočeh, so opozorile španske oblasti. Podatki namreč kažejo, da imajo v primerjavi z začetkom 80. let zdaj pet tednov daljše poletje, višje pa so tudi temperature.