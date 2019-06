Kako podnebne spremembe in invazivne vrste spreminjajo Sredozemsko morje?

PODNEBNE SPREMEMBE

Karmelina Husejnović / 02.06.2019, 14:02

Raziskava o globalnih bioloških spremembah je zbrala pričevanja več kot 500 ribičev iz devetih sredozemskih držav. Ta so razkrila, da se Sredozemsko morje spreminja pred našimi očmi zaradi čedalje večjega učinka podnebnih sprememb in invazivnih vrst.

Izlov skakavk v Tarski vali na Hrvaškem leta 2019 FOTO: Lovrenc Lipej

"Te ribe še nikoli nisem videl," je misel, ki jo je v zadnjih letih izrekel marsikateri ribič ob Sredozemskem morju. Pričevanja več kot 500 ribičev iz devetih sredozemskih držav so potrdila, da se Sredozemsko morje spreminja pred našimi očmi zaradi čedalje večjega učinka globalnega segrevanja in invazivnih vrst. Zbrali so jih v raziskavi, ki je bila objavljena v prestižni reviji Global Change Biology.

Pri raziskavi je sodelovalo 22 sredozemskih raziskovalnih skupin, med katerimi so bili tudi sodelavci Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, koordiniral pa jih je italijanski inštitut za varovanje okolja in raziskave ISPRA. Zbirali so podatke o ribjih vrstah pri ribičih iz Albanije, Črne gore, Tunizije, Grčije, Cipra, Libanona, Turčije, Slovenije in Italije, ki so vsakodnevno v stiku z naravo (morjem) in se srečujejo z njenimi prebivalci.

Sredozemske ribe se selijo proti severu, v Sredozemskem morju se pojavljajo tropske ribe

Znanje ribičev so s tem projektom ohranili v obliki enotne podatkovne baze, ki "kumulativno ustreza več kot 15.000 letom izkušenj na morju".

V raziskavi so ugotovili, da človeška dejavnost in podnebne spremembe vplivajo na izrazito prerazporeditev vrst na planetu. Nekateri se bojijo, da je ta proces nepovraten, da torej nikoli več ne bo tako, kot je bilo tisočletja. "Nekateri vplivi so že vidni v sredozemskih obrežnih predelih, upoštevaje tudi morska zavarovana območja, ki poskušajo temu novemu problemu kljubovati in ohranjati naravne ekosisteme in ekosistemske storitve, ki jih nudijo," so zapisali na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB).

Skakavke so ene tistih rib, ki so v zadnjih letih razširile območje svoje razširjenosti proti severu. FOTO: Lovrenc Lipej

Raziskovalcem je z analizo znanja ribičev iz različnih sredozemskih držav uspelo rekonstruirati nedavne spremembe v razširjenosti 75 vrst rib. Med drugim so ugotovili, da so se nekatere domorodne sredozemske vrste, kot so skakavka (Pomatomus saltatrix), vrsta morske ščuke (Sphyraena viridensis) in morska papiga (Sparisoma cretense), izkoristile ugodne podnebne spremembe, saj se je območje, kjer so, razširilo proti severu. "Poleg tega se v Sredozemskem morju pojavljajo nekatere tropske ribe, kot sta vrsti morskih kuncev (Siganus luridus in Siganus rivulatus), napihovalka (Lagocephalus sceleratus) in plamenka (Pterois miles), ki so prešle sueški kanal in povzročajo resne ekološke in socio-ekonomske težave v novem okolju," so ugotovitve raziskovalcev povzeli na NIB.

Poudarili so, da smo danes priča epohalnim spremembam naših morij. Spremljanje pojavljanja teh vrst in dokumentiranje sprememb v njihovi razširjenosti in številčnosti samo še dokazujejo, kako opazne so spremembe, so dodali.