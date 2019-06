Sestradan polarni medved zataval v 700 kilometrov oddaljeno mesto

PODNEBNE SPREMEMBE

A.K. / 20.06.2019, 9:27

Prebivalci ruskega industrijskega mesta Norilsk so bili osupli ob pogledu na polarnega medveda, ki je zataval in hrano iskal kar 700 kilometrov od svojega habitata. Posnetki prikazujejo medveda, ki se izogiba prometu in na smetišču išče hrano.

Ruski mediji so poročali, da je polarni medved v Rusiji zataval in se kar 700 kilometrov od svojega habitata sprehajal po sibirskem industrijskem mestu Norilsk in iskal hrano.

Okoljevarstveniki so pojasnili, da je medved po vsej verjetnosti izgubil občutek za smer: "Zaradi podnebnih sprememb postaja Arktika toplejša, zato se tudi zmanjšujejo možnosti za prehranjevanje polarnih medvedov," je pojasnil Vladimir Chuprov iz Greenpeacea.

"Led se umika in polarni medvedi iščejo nove načine preživetja. In najlažji način, da najdejo hrano, je v okolici ljudi."

Medved ni kazal znakov agresije, prepeljali ga bodo nazaj domov

Domačini so medveda pričakali z dobrodošlico in so ga nahranili z ribami, so poročali ruski mediji. Medved je sicer zataval tudi na cesto, kjer se je izogibal prometu in na smetišče, kjer je iskal hrano.

Kot je razvidno iz posnetkov na družbenih omrežjih, medved ni kazal znakov agresije. Oblasti nameravajo medveda uspavati in ga s helikopterjem prepeljati nazaj 'domov', vse selfijev željne prebivalce pa so opozorile, naj se ne približujejo medvedu.