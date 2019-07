V želodcu poginulega jelena na Japonskem našli štiri kilograme plastike

PODNEBNE SPREMEMBE

A.K. / 11.07.2019, 10:37

V japonskem parku Nara, ki je priljubljena turistična destinacija, je v zadnjih štirih mesecih zaradi zaužitja plastike poginilo devet jelenov. V želodcu enega izmed njih so našli kar štiri kilograme plastičnih odpadkov. Jeleni so najverjetneje poginili zaradi slabe prehranjenosti, saj je njihova prebavila blokirala plastika.

Iz Fundacije za ohranjanje jelenov Naraso sproročili, da je v zadnjih štirih mesecih po zaužitju plastike poginilo devet znamenitih sika jelenov. Kot so pojasnili, so v želodcih devetih od štirinajstih jelenov, ki so poginili med marcem in junijem našli ogromne količine plastičnih vrečk in embalaže. V enem izmed jelenov so našli več kot štiri kilograme plastičnih odpadkov.

Nara je popularna turistična točka, kjer prebiva 1.200 sika jelenov, ki se prosto gibljejo. Ti so naravno bogastvo in zaščiteni z zakonom.

Večina se zbira v parku Nara, kjer se nahajajo tudi templji in svetišča. Obiskovalcem je dovoljeno, da jih hranijo s posebej narejenimi krekerji brez sladkorja in brez plastične embalaže. A pristojni pravijo, da nekateri turisti ne upoštevajo pravil in jelene hranijo z drugimi prigrizki. Ker turisti za seboj ne odnesejo odpadne embalaže, jo jeleni zavohajo in zamenjajo za hrano.

Kopičenje plastičnih delcev v prebavnem traktu lahko povzroči lažen občutek sitosti in povzroči premali vnos hranil. Akumulacija plastike v telesu lahko povzroči tudi mehanske poškodbe sluznice želodca in prebavil, predvsem zaradi notranjih in zunanjih prask, ki se lahko razvijejo v razjede.

Kot predvidevajo pristojni, so jeleni poginili prav zato, ker so imeli lažen občutek sitosti in so bili slabo prehranjeni, ker je njihove želodce napolnila plastika.