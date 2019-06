Permafrost se odtaja z rekordno hitrostjo, znanstveniki zaskrbljeni

PODNEBNE SPREMEMBE

A.K. / 20.06.2019, 7:54

Permafrost na Arktiki se odtaja kar 70 let hitreje, kot so pričakovali znanstveniki. Strokovnjaki opozarjajo, da je to znak, da se globalna podnebna kriza povečuje hitreje, kot so se bali. Taljenje permafrosta bi imelo velike posledice na vreme in podnebje tako na Arktiki kot po svetu.

Znanstveniki so bili negativno presenečeni nad tem, kako hitro je zaporedje nadpovprečno vročih poletij destabiliziralo zgornje plasti ogromnih podzemnih ledenih blokov na Arktiki, ki so bili tisočletja zamrznjeni.

Trajno zamrznjena tla zadržujejo veliko ogljikovega dioksida in metana. Znanstveniki so zato zaskrbljeni zaradi ugotovitev o nestabilnosti permafrosta, saj obstaja nevarnost, da se med hitrim odtajanjem sprostijo ogromne količine plinov. FOTO: Shutterstock

Taljenje permafrosta bo vplivalo na vreme po svetu

Trajno zamrznjena tla zadržujejo veliko ogljikovega dioksida in metana. Znanstveniki so zato zaskrbljeni zaradi nedavnih ugotovitev o nestabilnosti permafrosta in hitrosti njegovega taljenja, saj obstaja nevarnost, da se med hitrim odtajanjem sprostijo ogromne količine plinov, ki zadržujejo toploto, in sprožijo povratno zanko, kar bi posledično povečalo hitrejše naraščanje temperature.

"Kar smo videli in ugotovili, je bilo neverjetno," je povedal Vladimir Romanovski, ki je sodeloval pri odpravi znanstvenikov, ki so zaskrbljujoče ugotovitve objavili v reviji Geophysical Research Letters.

"To je znak, da je podnebje zdaj toplejše kot kadarkoli v zadnjih 5000 ali več letih," je povedal za The Guardian. Ugotovitve temeljijo na podatkih, ki so jih Romanovsky in njegovi sodelavci analizirali z njihove zadnje odprave na območje leta 2016.

Ekipa je za odpravo uporabila prilagojeno propelersko letalo, ki jim je omogočilo obisk izjemno oddaljenih območij, vključno z zapuščeno radarsko bazo iz obdobja hladne vojne, ki je oddaljena več kot 300 km od najbližjega človeškega naselja. Ugotovili so, da je pokrajina danes neprepoznavna in povsem drugačna od nedotaknjene arktične pokrajine, ki so jo lahko opazovali in preiskovali pred desetletjem. Permafrost na tem območju pa se je odtalil do mere, ki so jo pričakovali čez 70 let.