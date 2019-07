PODNEBNE SPREMEMBE

Letošnji junij globalno najbolj vroč

V.Š. / STA / 19.07.2019, 12:03

Podatki o temperaturah za letošnji junij, ki so jih objavili ameriški strokovnjaki za podnebje, so potrdili to, kar smo Evropejci, prebivalci Azije ter delov Afrike in Južne Ameriške, nekako uganili že sami. Ta mesec je bil globalno najbolj vroč, odkar so pred 140 leti začeli beležiti podatke o temperaturah po svetu.