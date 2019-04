PODNEBNE SPREMEMBE

A.K. / 02.04.2019, 19:55

Kanada se segreva dvakrat hitreje kot preostali svet, razkriva novo okoljsko poročilo za Kanado. Če svet ne bo drastično znižal emisij toplogrednih plinov, nam grozijo katastrofalne posledice, svarijo znanstveniki. Poročilo izpostavlja, da je segrevanje ozračja v Kanadi in drugod po svetu rezultat kurjenja fosilnih goriv.

Okoljsko poročilo, ki so ga pred kratkim predstavile kanadske oblasti, Kanadi napoveduje črno prihodnost, v kateri bodo smrtonosni vročinski valovi in huda neurja postala del vsakdana. Zaskrbljujoče okoljsko poročilo je pripravilo 43 znanstvenikov in akademikov.

Okoljsko poročilo, ki so ga pred kratkim predstavile kanadske oblasti, Kanadi napoveduje črno prihodnost, v kateri bodo smrtonosni vročinski valovi in huda neurja postala del vsakdana. FOTO: Shutterstock

Medtem ko se je povprečna globalna temperatura od leta 1984 dvignila za 0.8 stopinje Celzija, se je povprečna temperatura v Kanadi v istem časovnem obdobju povzpela za 1.7 stopinje Celzija.

Močno segrevanje ozračja na območju Kanade je posledica številnih dejavnikov. Med njimi je tudi izguba snega in ledu, ki povečuje absorpcijo sončnega sevanja in povzroča večje segrevanje površin kot v drugih regijah, ugotavljajo znanstveniki.

Kljub črnim scenarijem pa poročilo navaja, da se lahko segrevanje še vedno omeji, če se sprejmejo ukrepi na svetovni ravni, ki bi drastično zmanjšali emisije toplogrednih plinov. FOTO: Shutterstock

Glavni krivec kurjenje fosilnih goriv

Nancy Hamzawiiz kanadskega ministrstva za znanost in tehnologijo ob predstavitvi poročila opozarja, da so drastični ukrepi edini način, da se izognemo katastrofalnim posledicam: "Znanost je jasna - podnebje v Kanadi se segreje hitreje od svetovnega povprečja in te stopnje segrevanja ne moremo spremenitibrez drastičnih ukrepov."

Kot poroča Guardian, poročilo izpostavlja, da je segrevanje ozračja v Kanadi in po svetu posledica kurjenja fosilnih goriv.

Ekstremni vremenski pojavi bodo vedno pogostejši

CNNporoča o nekaterih glavnih ugotovitvah poročila. Znanstveniki ugotavljajo, da je dvig temperature v Kanadi posledica človeškega vpliva. Od leta 1948 je v Kanadi zapadla večja količina dežja kot snega, trend pa se še vedno nadaljuje.

Znanstveniki napovedujejo tudi suše in večje tveganje za požare. FOTO: Thinkstock

Glede na poročilo se je povečalo tudi število ekstremnih vremenskih dogodkov. Ekstremno visoke temperature bodo postajale vedno pogostejše in močnejše. V zadnjih tridesetih letih se je v Kanadi zmanjšala tudi količina površine, pokrite s snegom. Zaradi dviga morske gladine pa se pričakuje tudi več poplav. Znanstveniki napovedujejo tudi suše in večje tveganje za požare.

Kljub črnim scenarijem pa poročilo navaja, da se lahko segrevanje še vedno omeji, če se sprejmejo ukrepi na svetovni ravni, ki bi drastično zmanjšali emisije ogljika na skoraj nič do leta 2050 in zmanjšanjem količine ostalih toplogrednih plinov.