Podnebni apartheid: bogati plačajo, da se izognejo 'vročini', revni trpijo

PODNEBNE SPREMEMBE

A.K. / STA / 25.06.2019, 12:30

Svet se sooča s podnebnim apartheidom, saj se bogati lažje prilagajajo bolj vročemu planetu, medtem ko revni najbolj trpijo posledice podnebnih sprememb, je posvaril posebni poročevalec ZN za izredno revščino in človekove pravice Philip Alston. Podnebne spremembe bi lahko izbrisale desetletja napredka, je opozoril v poročilu.

Philip Alston je objavil poročilo, ki ga bo prihodnji teden obravnaval Svet ZN za človekove pravice. V njem izpostavlja raziskave, ki ocenjujejo, da bi lahko v državah v razvoju do leta 2050 zaradi podnebnih sprememb brez strehe nad glavo ostalo 140 milijonov ljudi.

"Izprijeno je, da ljudje v revščini, ki so odgovorni le za majhen delež globalnih izpustov, nosijo največje breme podnebnih sprememb in so najmanj sposobni ubraniti se pred njimi,"je izpostavil Alston. "Grozi nam scenarij podnebnega apartheida, kjer bogati plačajo za to, da se izognejo pregrevanju, lakoti in konfliktom, medtem ko preostali svet trpi,"je še dodal.

Tema ostaja obrobna

Kljub temu, da strokovnjaki po vsem svetu glasno opozarjajo na grožnjo podnebnih sprememb, v razpravah o človekovih pravicah ta tema ostaja obrobna, navaja poročilo. Še posebej pri tem izpostavlja urad visokega komisarja ZN za človekove pravice, ki temi podnebnih sprememb ne namenja dovolj pozornosti.

Alston je pri tem izpostavil še, da podnebne spremembe pomenijo obsežno krizo, ki ogroža človekove pravice velikega števila ljudi. Običajni pristop metodologije na področju človekovih pravic, korak za korakom, je zato "žalostno nezadosten".

Posebni poročevalci ZN so neodvisni strokovnjaki. Njihova poročila ne nastanejo v imenu ZN, ampak organizaciji predstavljajo svoje ugotovitve.