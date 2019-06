PODNEBNE SPREMEMBE

Pasja vprega namesto po ledu brodila po vodi: grenladski led se topi hitreje

K.H. / 18.06.2019, 14:09

Kjer je bil prej led, je raziskovalce na Grenlandiji pričakala voda. Zgornja plast ledu se je namreč stopila, zato so morali z vlečnimi psi broditi po morju, da so prišli do svojih privezov in opreme vremenske postaje. Nastal je izjemen posnetek psov, ki "hodijo po vodi" – dokaz, da se ledena plošča vse hitreje tanjša.