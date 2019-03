Ena ura v temi kot opomnik, da moramo več narediti za prihodnost našega planeta

PODNEBNE SPREMEMBE

Karmelina Husejnović / 30.03.2019, 1:30

Lahko z eno uro brez luči naredimo nekaj za naš planet? Morda neposredno ne prav veliko, toda z ugašanjem luči prispevamo k večjemu zavedanju vse bolj pereče težave podnebnih sprememb in onesnaževanja. V ospredju dogodka, ko se številni domovi, stavbe in turistične znamenitosti ovijejo v temo, je letos boj proti plastiki.

Znamenitosti ob uri za zemljo FOTO: AP

Med 20.30 in 21.30 bodo milijoni ljudi po svetu ugasnili luči v domovih in mestih ter tako pokazali svojo zavezanost zdravemu planetu. V sklopu akcije se vsako leto v temo pogreznejo številne svetovne znamenitosti, kot so pariški Eifflov stolp, rimski Kolosej, londonski Big Ben, newyorški Empire State Building ter Niagarski slapovi.

Ura za Zemljo se je kot simbolični dogodek ugašanja luči začela v Sydneyu leta 2007, danes pa se tej akciji pridružuje več kot 180 držav in ozemelj. Lani se je v temo pogreznilo okoli 18.000 znamenitosti v skoraj 190 državah.

Ena največjih svetovnih akcij je usmerjena v mobiliziranje posameznikov, podjetij in vlad, da iščejo rešitve, ki bi nam omogočile svetlo prihodnost. Naš edini dom – planet Zemlja – se namreč spopada z dvema velikima izzivoma: podnebnimi spremembami in propadanjem biološke raznovrstnosti. Svetovni sklad za naravo (WWF) zato poziva posameznike, mesta, vasi in podjetja, da se vključijo v akcijo ugašanja luči, in tako nagovorijo vlade sveta.

"Ena ura, preživeta v temi, bi nam morala služiti kot opomnik, da moramo narediti več za zdravo prihodnost našega planeta. Zdrava narava je osnovni pogoj za naše preživetje, podpira naš ekonomski napredek in razvoj, naše zdravje, blagostanje in obstoj. Čeprav vse to vemo, naš planet aktivno potiskamo k robu prepada, iz katerega ne bo rešitve, narava in mi smo zato resno ogroženi," je poudarila vodja iniciative Ura za Zemljo v WWF Adria Petra Boić Petrač.

Na spletni strani www.earthhour.org lahko spremljate, kaj se dogaja na lokacijah po vsem svetu ter preberete zgodbe ljudi, ki se aktivno vključujejo v boj za naš planet.

'Odreši se plastike, izberi naravo'

V ospredju akcije je letos boj proti plastiki oziroma poziv odločevalcem, naj uvedejo globalni pravno zavezujoč sporazum, ki bi preprečil dušenje morij s plastiko. Ura za Zemljo tako letos poteka pod sloganom "Odreši se plastike, izberi naravo", so sporočili iz okoljske nevladne organizacije WWF.

"Plastična kriza, ki smo jo sami ustvarili, je velika grožnja obstanku naših morij in planeta, zato si moramo skupaj izboriti prihodnost brez plastike. Ta Ura za Zemljo je idealna priložnost za ustvarjanje neustavljivega gibanja za naravo in sprejemanje odločitev, ki nam bodo omogočile boljši jutri," je izpostavila Boić Petračeva.

Ura za Zemljo v Nemčiji FOTO: AP

Sodelujejo tudi številna slovenska mesta

V Sloveniji se je lani tej akciji pridružilo več kot 20 mest iz vse države, med drugim Ljubljana, Maribor, Celje, Postojna, Izola, Velenje in Logatec. Večina občin ob tej priložnosti ugasne razsvetljavo občinske stavbe, nekatere so v preteklosti v temo odele svoje znamenitosti – Ljubljanski grad, Stari grad v Celju, Velenjski grad, cerkev Sv. Marije na Blejskem otoku in piransko obzidje – in mestna središča. Letos želijo v WWF številko sodelujočih slovenskih mest še povečati.

Akciji se bo letos že osmo leto zapored pridružila tudi prestolnica, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana. Zatemnili bodo naslednje objekte: Plečnikove propileje na Žalah, Plečnikove arkade na osrednji ljubljanski tržnici, obzidje Križank, zunanjo osvetlitev gradu, upravno stavbo Energetike Ljubljana na Verovškovi 62, zunanjo razsvetljavo parkirišča ter zatemnitev zunanjosti poslovne stavbe na Toplarniški ulici 19, poslovno stavbo JHL na Verovškovi ulici 70, osvetljavo nad vhodom poslovne stavbe na Celovški cesti 160, zunanjost Poslovno-servisnega objekta na Vodovodni cesti 90, zunanjo razsvetljavo na Povšetovi 4, 6 in 8, kompleks Snage na Cesti dveh cesarjev 111, zbirni center Barje, začasni zbirni center na Povšetovi 2, območje RCERO Ljubljana ter izložbi TIC in STIC.