K.H. / 15.07.2019, 14:47

Zaskrbljujoče stanje morskih plenilcev je jasen znak propadanja Sredozemskega morja, opozarja Svetovna organizacija za varstvo narave. Več kot polovici vrst morskih psov in skatov grozi izumrtje. Najbolj jih ogroža ribolov, ki je pogosto pretiran in tudi nezakonit, v zadnjih desetletjih pa tudi plastični odpadki.

Navadni sklač se v teoriji nahaja tudi v Jadranskem morju, a ga potapljači že več let niso opazili. FOTO: Shutterstock

Sredozemsko morje ne bo isto brez morskih psov, pravi Danijel Kanski, hrvaški strokovnjak iz Svetovne organizacije za varstvo narave (WWF) Adria. Že kot otrok je v ribiških knjigah bral o morskem psu vrste navadni sklač, ki zraste do velikosti tuna, živel pa naj bi v morju blizu Zadra. Tudi, ko je odrasel, njegova ljubezen do morskih živali, predvsem morskih psov, ni ugasnila. A kljub več kot 1000 potopom, Kanski še ni videl nobenega navadnega sklača v hrvaškem morju, čeprav naj bi to bil njegov dom. Razlog: v zadnjih desetletjih so navadnega sklača v Jadranskem morju skoraj povsem iztrebili zaradi pretiranega ribolova.

"Več kot polovica morskih psov in skatov Sredozemskega morja je ogroženih, tretjina pa se jih lovi do meje izumrtja. Zaskrbljujoče stanje morskih plenilcev je jasen znak propadanja Sredozemskega morja," so zapisali v WWF vnovem poročilu ob dnevu ozaveščanja o morskih psih. Netrajnostni in včasih nezakonit ribolov je namreč ogrozil preživetje morskih plenilcev v celotni regiji. Stanje pa še poslabšuje pomanjkanje upravljanja in izvrševanja, slabo voden trg in pomanjkanje podatkov.

"Morskim psom v Sredozemlju grozi izumrtje. Njihov hiter upad je resen signal stanja našega morja in rezultat neodgovornih ribolovnih praks, za kar pa so odgovorne vse države. Morski psi so bili del našega morja in kulture tisoč let. V kolikor želimo zagotoviti njihov obstoj tudi v prihodnje, moramo ukrepati zelo hitro,"je zato opozoril Kanski.

Morski psi in skati so od nekdaj pokazatelji stanja morskega ekosistema, saj so na vrhu prehranske piramide. FOTO: Shutterstock

Več kot polovica vrst morskih psov in skatov v Sredozemlju ogroženih

Glede na podatke Mednarodne unije za ohranitev narave (IUCN) je od 73 vrst morskih psov in skatov, ki jih najdemo v sredozemskih vodah, več kot polovica ogroženih. Te ocena je še slabša od tiste, ki so jo podali pred 10 leti. Kar 20 vrst so označili za kritično ogrožene, kar pomeni, da so v naravnem okolju tik pred izumrtjem. Eden od teh je morski pes vrste navadni sklač. Morski psi so od nekdaj pokazatelji stanja morskega ekosistema, saj so na vrhu prehranske piramide, njihovo izumiranje je zato zelo zaskrbljujoče.

Kot so izpostavili v poročilu so za izginjanje populacije morskih psov odgovorne vse vrste ribolova. Dve sredozemski državi pa prednjačita po ulovu morskih psov med leti 2000 in 2015: Libija (4260 ton) in Tunizija (4161 ton). Ti državi ulovita okoli trikrat več morskih psov in skatov od Italije (1347 ton) in Egipta (1141 ton). Nekatere vrste se lovijo ciljno in za njih obstaja trg, večina pa jih je ulovljenih kot prilov oziroma nezaželeni ulov, ki se ga vrže nazaj v morje, kjer pa ribe poginejo, opozarjajo v poročilu.

Več kot 60 vrst so našli v vlečnih mrežah, v nekaterih območjih pa morski psi in skati predstavljajo več kot tretjino ulova ulovljenega s parangali. Kritično ogrožene velike bele morske pse lovijo z visečimi mrežami, ki pa so nezakonite. Precej morskih psov in skatov pa ulovijo tudi s troslojnimi mrežami pri malem ribolovu.

Morski psi še posebej ranljivi

V plastično mrežo ujet skat FOTO: WWF Adria

A ni le ribolov tisti, ki ogroža stanje morskih psov v Sredozemlju. Vse bolj pereč problem so tudi plastični odpadki, s katerimi se hranijo morski psi, saj mislijo, da gre za hrano. Kot poudarja Andrej Gajić, profesor biologije in direktor ustanove Sharklab ADRIA, ne moremo več ignorirati vprašanja, kako vsa ta plastika in onesnaževala, ki se vežejo nanjo ter kopičijo v živalih, vplivajo na njihovo zdravje. Nemalokrat se morski psi v plastične odpadke tudi zapletejo, zaradi česar lahko poginejo.

Pogosto se dogajajo tudi goljufije, ugotavlja poročilo. "Testiranje DNK je pokazalo, da mnogi potrošniki mislijo, da jedo sredozemsko mečarico, dejansko pa so jedli ilegalno meso morskih psov. To pa zaradi vsebnosti živega srebra, ki je v nekaterih vrstah daleč od zakonsko varnih mej uživanja, predstavlja tudi zdravstvena tveganja za potrošnike," so opozorili na WWF.

Zakaj so morski psi še posebej ranljiva morska bitja? "Počasi rastejo, pozno spolno dozorijo in po dolgem obdobju imajo malo število mladičev, kar pomeni da prekomerni ribolov uniči zaloge, ki jih potem ni moč obnoviti," so opozorili pri Svetovni organizaciji za varstvo narave.

"Želimo sodelovati z ribiči in vladami, da bi izboljšali upravljanje naših krhkih morskih virov in sprejeli učinkovite rešitve za preprečevanje neželenih ulovov morskih psov," je ob teh zaskrbljujočih podatkih poudaril Kanski. Med drugim predlaga izogibanje kritičnim habitatom morskih psov, uporabo po meri za preprečevanje nezaželenega ulova, izboljšanje znanj o populaciji morskih psov in skatov, zbiranje podatkov o vrstah, s katerimi se trguje za zagotavljanje popolne preglednosti in transparentnosti v ribiškem sektorju. Te rešitve pa morajo upoštevati tako ribiči, kot organizacije, ki upravljajo z ribištvom.