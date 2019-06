V ZDA dovolili povečanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje

GOSPODARSTVO

A.K. / STA / 20.06.2019, 6:45

Ameriška agencija za varstvo okolja (Epa) je spremenila pravila glede izpustov toplogrednih plinov v ozračje iz termoelektrarn. Zvezni državam je omogočila, da dovolijo več izpustov, kot je bilo dovoljeno doslej. Okoljevarstveniki se držijo za glavo, premogovna industrija slavi zmago.

Agencija, ki bi morala skrbeti za čisto okolje, v času mandata sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpom skrbi za rudnike premoga in zastarele termoelektrarne, zaradi česar si je prislužila navdušeno podporo rudarjev in nemudoma napoved tožbe zvezne države New York, ki ji bodo sledile tudi druge.

Ameriška premogovna industrija je v težavah, ker je naravni plin poceni, narašča pa tudi pridobivanje energije iz obnovljivih virov. FOTO: Shutterstock

Premogovna industrija v težavah

Ameriška premogovna industrija je v težavah, ker je naravni plin poceni, narašča pa tudi pridobivanje energije iz obnovljivih virov. Trump je leta 2016 obljubil, da bo oživel premogovno industrijo in izrazilo mnenje, da je segrevanje ozračja velika prevara v korist Kitajske. Zaradi tega je uvedel nova pravila, ki bodo po izračunih Epe do leta 2030 povzročila med 300 do 1500 dodatnih smrtnih primerov na leto. Tega izračuna Trumpova administracija ni uspela skriti pred objavo.

Zvezna država New York je medtem na poti potrditve zakona, ki bo zahteval, da se izpusti toplogrednih plinov do leta 2050 zmanjšajo do take mere, da bo New York država, ki leta 2050 praktično ne bo prispevala nič k segrevanju ozračja.