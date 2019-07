Proti Bledu potuje evropska karavana električnih avtomobilov

GOSPODARSTVO

K.H. / 07.07.2019, 12:12

V teh dneh po Evropi potuje karavana električnih avtomobilov, ki v sklopu projekta Alpine Pearls E-Tour ozavešča o priložnostih in pomenu trajnostne mobilnosti v turizmu. Cilj odprave bo v torek na Bledu, za katerega bo to še ena spodbuda k prehodu na trajnostne oblike mobilnosti.

Sedem električnih avtomobilov se je na pot podalo v četrtek iz italijanskega narodnega parka Gran Paradiso. Do Bleda bodo prevozili skupno 1600 kilometrov prek šestih držav; poleg Italije in Slovenije bodo obiskali še Francijo, Švico, Lihtenštajn in Avstrijo.

Alpine Pearls (Alpski biseri) je ime združenja alpskih občin, ki si delijo željo po vpeljavi čim bolj trajnostnih oblik mobilnosti. "S tem projektom želimo kot eno takšnih oblik izpostaviti električne avtomobile, obenem pa preveriti, kako takšna mobilnost deluje v praksi," je povedal direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj, ki se tudi sam udeležuje odprave.

S prometno preobremenjenostjo se po njegovih besedah sooča tudi Bled. "Vemo, da te težave ni mogoče rešiti iz danes na jutri, temveč z majhnimi koraki. Dogodki, kot je Alpine Pearls E-Tour, je eden takšnih majhnih korakov," je dejal.

Največja prednost takšnih srečanj je po njegovih besedah izmenjava izkušenj. Mnoge občine iz združenja Alpine Pearls, ki so oziroma so bile v podobnem položaju kot Bled, so namreč težave delno že odpravile, iz teh primerov dobrih praks pa se je mogoče učiti tudi v Sloveniji.

Kot poudarjajo v združenju, namen poti ni hitenje, zato se večkrat ustavijo in v krajih ob poti pripravijo predstavitve ali novinarsko konferenco. "Odzivi prebivalcev so dobri, povsod nas z zanimanjem sprejmejo," je dejal Rogelj in dodal, da pozornost vedno pritegnejo že sami električni avtomobili.

V karavani so tesla, bmw, jaguar in drugi električni jekleni konjički. S seboj imajo tudi manjša električna prevozna sredstva, kot so skiroji, ki jih lahko javnost preizkusi v praksi.

Alpine Pearls E-Tour poteka pod pokroviteljstvom EU, italijanskih ministrstev za okolje in za promet, Organizacije za raziskave energetskega sistema (RSE), nekaterih narodnih parkov ter drugih organizacij.