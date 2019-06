GOSPODARSTVO

Izpusti CO2 iz avtomobilov v EU lani znova višji

K.H. / STA / 24.06.2019, 16:14

Izpusti ogljikovega dioksida iz novih avtomobilov in kombiniranih vozil, registriranih lani v EU, so se drugo leto zapored zvišali. V povprečju so znašali 120,4 grama na kilometer, kar je dva grama več kot predlani. Razlika med dizelskimi in bencinskimi motorji je pri tem vse manjša, je pokazala raziskava Evropske agencije za okolje.