Boj proti plastiki: 'ko poleg kotleta lahko pojeste še krožnik'

Poljski izumitelj Jerzy Wysocki se s svojimi užitimi krožniki za enkratno uporabo bori proti plastičnim odpadkom. Krožnike iz ostankov pšeničnih otrobov je izumil pred 15 leti, sedaj pa jih letno izdela 15 milijonov. Proizvodnja se bo verjetno po uveljavitvi evropske direktive o prepovedi plastike za enkratno uporabo še povečala.

"Svinjski kotlet bo vedno okusnejši na krožniku iz pšeničnih otrobov kot na plastiki," je komentiral Wysocki v svoji tovarni Biotrem na severovzhodu Poljske.

Krožnik sam po sebi sicer nima posebnega okusa in mogoče spominja na posušene kosmiče ali kot bi si prestavljali okus kartona.

Ampak kot poudarja izumitelj, so krožniki biorazgradljivi.

Wysocki letno izdela okoli 15 milijonov krožnikov, a bo to število verjetno poskočilo, ko bo v veljavo leta 2021 stopila evropska direktiva o prepovedi plastike za enkratno uporabo.

Z okoli 15 centov na krožnik je izdelek dražji od plastičnih krožnikov, ampak pri slednjih ni nikoli všteta še cena vpliva na okolje, pojasnjuje izvršna direktorica Biotrema Malgorzata Then.

Pribor užiten tudi za morske živali

Sin mlinarja se je spomnil užitnih krožnikov pred 15 leti, ko je razmišljal, kaj naj stori z ostanki otrobov, hkrati pa je skušal narediti nekaj za okolje. "Za izdelavo krožnikov uporabljamo le pšenične otrobe, ki jih stisnemo pod točno določenim pritiskom in določnih temperaturah s strojem, ki smo ga izdelali za ta namen,"je pojasnil.

Pri podjetju sicer že razmišljajo o krožnikih iz drugih užitnih naravnih materialov, saj bi lahko po njihovih domnevah podobne krožnike izdelali iz koruze, ovsa, ječmena ali celo alg. Prve poskuse z manioko so že opravili in so zelo zadovoljni z rezultati.

Podobni projekti z užitnimi krožniki in pribori se pojavljajo tudi drugod. Med drugim so na univerzi v poljskem Gdansku izumili pribor iz krompirjevega škroba, ki je užiten tudi za morske živali, če bi tovrsten pribor zašel v morja.